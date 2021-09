UN-Generaldebatte diskutiert über Corona und Klima

Nachrichtenarchiv - 21.09.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Mit Reden von UN-Generalsekretär Guterres, US-Präsident Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping beginnt heute die Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Hauptthemen werden die Coronakrise und die Klimakatastrophe sein. Nachdem die UN-Vollversammlung im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie hauptsächlich mit vorab aufgezeichneten Video-Reden abgelaufen war, sind in diesem Jahr mehr als 100 Staats- und Regierungschefs wieder persönlich in New York vertreten, wenn auch mit deutlich kleineren Delegationen. Als deutsche Vertreter reisen Bundespräsident Steinmeier und Außenminister Maas nach New York. Steinmeier wird am Freitag die Rede für Deutschland halten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2021 09:00 Uhr