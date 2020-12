UN fordern Russland zum Rückzug von der Krim auf

Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dioe Vereinten Nationen haben Russland zum sofortigen Rückzug von der Schwarzmeerhalbinsel Krim aufgefordert. In einer Resolution vor der Generalversammlung forderten 63 Länder, Mokau müsse die vorübergehende Besetzung des ukrainischen Staatsgebiets unverzüglich beenden und alle Soldaten sowie Waffen von der Halbinsel abziehen. Gegen die nicht-bindende Resolution stimmten 17 Mitgliedstaaten und 62 weitere enthielten sich. Russland hatte die Krim nach einem Volksentscheid im März 2014 ins eigene Staatsgebiet aufgenommen. Die Regierung in Kiew und der Westen erkennen die Abstimmung nicht an, sprechen von einer völkerrechtswidrigen Annexion und betrachten die Krim weiter als Teil der Ukraine.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.12.2020 03:00 Uhr