UN fordern Freilassung entführter Schüler in Uganda

Kampala: Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen hat den Angriff auf eine Schule in Uganda mit mehr als 40 Toten verurteilt. Unicef-Landesdirektor Safieldin forderte die Täter, mutmaßlich Islamisten, dazu auf, weitere entführte Jugendliche freizulassen. In der Nacht wurden Schüler und drei Angestellte der Schule getötet. Wie viele Jugendliche noch vermisst werden, ist unklar. Bei den Angreifern soll es sich um religiös motivierte Extremisten der "Allied Democratic Forces" handeln. Die Fundamentalisten, ursprünglich aus Uganda, terrorisieren seit längerem auch die Bewohner der benachbarten Demokratischen Republik Kongo. Im vergangenen Jahr sollen ihre ADF-Kämpfer mehrere Kirchen im Ostkongo in Brand gesteckt und dabei viele Gläubige getötet haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.06.2023 19:45 Uhr