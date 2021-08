UN-Flüchtlingshelfer bleiben in Afghanistan

Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Trotz der unübersichtlichen und gefährlichen Lage werden UN-Flüchtlingshelfer weiter in Afghanistan arbeiten. Wie UNHCR-Sprecher Chris Melzer im BR-Interview sagte, hat die Organisation nach wie vor Hunderte Mitarbeiter vor Ort. Die Not der Menschen sei so groß, dass man im Land bleiben müsse, betonte er. Nach den jüngsten Anschlägen würden die Sicherheitsmaßnahmen in Afghanistan verstärkt, so dass es noch schwieriger werde, Hilfeleistungen ins Land zu bringen. Etwa 3,5 Millionen Afghanen hätten ihr Zuhause verlassen und seien vor den radikal-islamischen Taliban auf der Flucht. Mit den Islamisten werde die UN-Organisation zwar nicht kooperieren, doch man sei zuversichtlich, dass es erneut gelingen werde, unter ihnen zu arbeiten, so der UNHCR-Sprecher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2021 07:00 Uhr