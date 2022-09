UN-Experten sollen mögliche Kriegsverbrechen in Ukraine untersuchen

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen will Beobachter in die ukrainische Stadt Isjum entsenden, um dort mögliche Kriegsverbrechen aufzuklären. Eine Sprecherin sagte, sie sollen herausfinden, was dort passiert ist. Wann ein solcher Besuch stattfinden könnte, blieb zunächst unklar. Zuvor hatten Medien in der Ukraine berichtet, dass nach dem Rückzug der russischen Truppen in Isjum ein Massengrab mit hunderten Leichen entdeckt wurde. Der Polizeichef der Stadt erklärte, es handle sich überwiegend um Zivilisten. Präsident Selenskyj verglich die Entdeckung mit den Ereignissen in Butscha. Der ukrainische Vermisstenbeauftragte erklärte, es handle sich um viele Einzelgräber.

