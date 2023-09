UN-Experten dokumentieren weitere russische Kriegsverbrechen in der Ukraine

Genf: Unabhängige Menschenrechtsexperten haben weitere Beweise für Kriegsverbrechen von russischen Soldaten in der Ukraine gefunden. Die Mitglieder der unabhängigen Untersuchungskommission der Vereinten Nationen für die Ukraine teilten mit, in einigen Fällen sei mit solcher Brutalität gefoltert worden, dass die Opfer daran gestorben sind. Auch Vergewaltigungen von Frauen im Alter von bis zu 83 Jahren seien begangen worden. Angehörige seien oft in einem Nebenraum festgehalten worden und hätten dort die Übergriffe mitanhören müssen. Das UN-Team erklärte, die Beweise zeigten aber auch, dass auf beiden Seiten Verbrechen begangen wurden. Allerdings hätten russische Soldaten weitaus mehr Übergriffe verübt als die ukrainischen Truppen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 18:00 Uhr