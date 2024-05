UN-Diplomaten: Weltsicherheitsrat beruft Dringlichkeitssitzung wegen israelischem Luftangriff ein

New York: Nach dem Angriff Israels auf ein Flüchtlingslager nahe Rafah im Gazastreifen soll der Weltsicherheitsrat heute zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Das berichten UN-Diplomaten. Bei dem Angriff waren nach palästinensischen Angaben mindetens 45 Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden. Israels Regierungschef Netanjahu sprach von einem tragischen Fehler. Die Offensive in Rafah will er fortsetzen. UN-Generalsekretär Guterres verurteilte Israels Vorgehen. Dieser Horror müsse aufhören, so Guterres wörtlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2024 02:00 Uhr