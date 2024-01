UN-Chefs warnen vor Folgen des Zahlungsstopps für UNRWA

Genf: Die Chefs von UN-Hilfsorganisationen haben vor katastrophalen Folgen des Zahlungsstopps für das Palästinenserhilfswerk UNRWA gewarnt. Die Regierungen müssten die Aussetzung der Überweisungen überdenken, hieß es in einer Erklärung. Nur das UNRWA könne die dringend benötigte Unterstützung für die 2,2 Millionen Menschen in dem umkämpften Gebiet leisten. Das Hilfswerk habe Lebensmittel, Unterkünfte und Schutz bereitgestellt, selbst als eigene Mitarbeiter vertrieben und getötet worden seien, betonten die UN-Chefs. Die beiden größten Geberstaaten des Hilfswerks - die USA und Deutschland - sowie weitere Länder haben mit dem Zahlungsstopp auf die Terrorismus-Vorwürfe reagiert. Israel beschuldigt UNRWA-Beschäftigte, an dem Überfall am 7. Oktober auf den jüdischen Staat beteiligt gewesen zu sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.01.2024 13:45 Uhr