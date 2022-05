UN beziffern zivile Opfer im Ukraine-Krieg auf etwa 4.000

Nachrichtenarchiv - 24.05.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Drei Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs beziffern die Vereinten Nationen die zivilen Todesopfer in der Ukraine auf mindestens 3.930. Die Verluste russischer Soldaten sind nach Schätzungen des britischen Geheimdienstes bereits jetzt so hoch wie beim sowjetischen Einsatz in Afghanistan. In dem zehn Jahre dauernden Krieg waren laut Wikipedia knapp 14.500 Kämpfer ums Leben gekommen. Zur Höhe der ukrainischen Verluste liegen keine aktuellen Zahlen vor. - Aus dem Kriegsgebiet wurden auch in der vergangenen Nacht wieder Luftangriffe gemeldet, vor allem im Osten und in der Zentralukraine. In der Nähe der Millionenstadt Dnipropetrowsk sollen bei Raketeneinschlägen Gleise und Oberleitungen zerstört worden sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2022 08:00 Uhr