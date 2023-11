UN bestätigen Gespräche über Freilassung einiger Hamas-Geiseln

Tel Aviv: Trotz internationaler Appelle für eine Feuerpause werden die Kämpfe zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern fortgesetzt. Im Norden des Gazastreifens soll es vergangene Nacht bei Dschabalia zehn Stunden lang Gefechte gegeben haben. Die israelische Armee meldet, sie habe dort die Kontrolle über einen Hamas-Stützpunkt übernommen. Auch im Westjordanland gab es Tote. Dort ging die israelische Armee in einer Razzia gegen mutmaßliche Terroristen vor. Ein Zeichen der Hoffnung gibt es mit Blick auf die Geiseln der Hamas: Diplomaten und Vertreter der Vereinten Nationen bestätigen, dass über die Freilassung von bis zu 15 Menschen verhandelt wird. Im Gegenzug solle Israel seine Angriffe für zwei bis drei Tage einstellen. Israel ist bisher aber nur bereit, für einige Stunden am Tag einen Fluchtkorridor für die Menschen aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden zu öffnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.11.2023 13:15 Uhr