UN besorgt über weltweiten Hitzerekord in den ersten drei Juli-Wochen

Meldungsarchiv - 27.07.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat die Weltgemeinschaft erneut zu drastischen Schritten im Kampf gegen den Klimawandel aufgefordert. Aktueller Anlass sind die Zahlen, die Klimawissenschaftler zu diesem Juli veröffentlicht haben. Der Monat war demnach voraussichtlich der heißeste seit Beginn der Messungen. Die Ära der globalen Erwärmung sei vorüber, sagte Guterres, die Ära des "globalen Kochens" sei angebrochen. Dieser Sommer sei ein Desaster für den Planeten. Er verwies auf die Opfer durch Brände und Überschwemmungen. Wissenschaftler der Weltwetterorganisation WMO und des europäischen Klimawandeldienstes Copernicus haben Daten bis zum 23. Juli ausgewertet. Für diesen Monat sei mit Rekordwerten zu rechnen, so die Forscher. Sie erwarten, dass die globale Erwärmung bereits in den nächsten Jahren den Wert von 1,5 Grad überschreiten wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.07.2023 19:00 Uhr