UN-Bericht: Zahl der Vertriebenen erreicht erneut einen Höchststand

Zürich: Weltweit sind mehr Menschen auf der Flucht, als je zuvor. Das zeigt der neue Flüchtlingsbericht "Global Trends" der Vereinten Nationen. Demnach waren im vergangenen Jahr mehr als 79 Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben - fast doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. Die Gründe dafür sind vielfältig. Auseinandersetzungen nähmen zu, heißt es in dem Bericht. Und sie dauerten länger an. Außerdem könnten immer weniger Menschen in ihre Heimat zurückkehren. Das sei, so der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks, Filippo Grandi, ein Anzeichen für die, so wörtlich, "Lähmung der internationalen Gemeinschaft." Der Weltsicherheitsrat zum Beispiel sei nicht in der Lage, Konflikte zu lösen und Bedingungen für die Heimkehr der Menschen zu schaffen. Am Samstag rufen die Vereinten Nationen zum 20. Mal zum internationalen Weltflüchtlingstag auf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2020 08:00 Uhr