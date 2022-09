UN-Bericht prangert schwere Menschenrechtsverletzungen in chinesischem Xinjiang an

Neue Energiesparvorgaben sind in Kraft getreten

Berlin: Die neuen Vorgaben der Bundesregierung zum Energiesparen sind in Kraft getreten. Ab heute sollen Durchgangsbereiche in öffentlichen Gebäuden in der Regel nicht mehr geheizt werden - und dort, wo geheizt wird, nur noch bis 19 Grad. Für soziale Einrichtungen gilt das nicht. Gebäude und Denkmäler sollen nachts normalerweise nicht mehr dekorativ beleuchtet werden. Beleuchtete Werbeanlagen werden von 22 Uhr abends bis 16 Uhr am Folgetag ausgeschaltet. Private Pools im Innen- oder Außenbereich dürfen nicht mehr mit Gas und Strom geheizt werden. Die neuen Vorgaben gelten bis Ende Februar.

