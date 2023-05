UN beraten über Plastikmüll-Abkommen

Meldungsarchiv - 29.05.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: In der französischen Hauptstadt diskutieren von heute an Vertreter zahlreicher Staaten, wie weltweit der Plastikmüll verringert werden kann. Ziel ist ein verbindliches UN-Abkommen, an das sich alle ab dem kommenden Jahr halten sollen. In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich die weltweite Produktion von Plastikmaterialien etwa verdoppelt. Schätzungen zufolge werden derzeit nur zehn Prozent wiederverwertet. Millionen Tonnen landen in der Umwelt. An dem Pariser Treffen nehmen neben Politikern wie Bundesumweltministerin Lemke auch Wissenschaftler und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2023 07:00 Uhr