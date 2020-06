UN befürchten mehr Kinderarbeit wegen der Corona-Pandemie

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Corona-Pandemie könnte Millionen Mädchen und Jungen erstmals in die Kinderarbeit zwingen. Darauf haben die Vereinten Nationen anlässlich des heutigen Welttags gegen Kinderarbeit hingewiesen. In den letzten rund zwanzig Jahren sei die Zahl der Kinderarbeiter um 94 Millionen zurückgegangen, nun könnte die Zahl zum ersten Mal wieder ansteigen, so die UN. Gründe dafür sind laut der Internationalen Arbeitsorganisation und dem Kinderhilfswerk Unicef, dass die Familieneinkommen in Folge der Pandemie sinken und die Armut deutlich zunimmt. Eigentlich wollten die Vereinten Nationen bis zum Jahr 2025 das Ende der Kinderarbeit erreicht haben.

