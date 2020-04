UN befürchten Hungersnöte mit biblischen Ausmaßen

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die Vereinten Nationen befürchten in den kommenden Monaten mehrere Hungersnöte mit "biblischen Ausmaßen". Der Chef des Welternährungsprogramms sagte im Weltsicherheitsrat, schon bevor das Coronavirus zum Thema wurde habe er gesagt, dass im laufenden Jahr die schlimmste humanitäre Krise seit dem Zweiten Weltkrieg bevorstehe. Gründe seien unter anderem die Kriege in Syrien und im Jemen, sowie die Heuschreckenschwärme in Afrika.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.04.2020 02:00 Uhr