UN-Artenschutzkonferenz hat begonnen

Holetschek fordert Aufklärung über Datenlage Geimpfter

München: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek will mehr Klarheit über den Anteil der geimpften Bevölkerung in Deutschland. Nach der Gesundheitsministerkonferenz sagte er, man habe einen Bericht des Robert-Koch-Instituts für das nächste Treffen angefordert. Und wörtlich: "Wir brauchen Klarheit und Wahrheit in der Frage der Daten." Hintergrund ist eine neue Auswertung des RKI. Demnach sind in Deutschland offenbar deutlich mehr Menschen geimpft, als bislang in der Meldestatistik erfasst. Bis zu 80 Prozent der Erwachsenen könnten bereits den vollständigen Impfschutz besitzen. Beim kommenden Treffen soll aufgearbeitet werden, wo es Defizite in der Datenlage gegeben haben könnte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.10.2021 18:45 Uhr