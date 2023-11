Umzugsaktion für Münchner Kunstwerk beginnt

München: In der bayerischen Landeshauptstadt beginnen die Vorbereitungen für einen aufwendigen Kunst-Umzug. Das bekannte Kunstwerk "Gerundetes Blau", auch als "Niveadose" bekannt, muss vorübergehend den Münchner Gasteig im Osten der Stadt verlassen und nach Sendling in das Foyer der Isarphilharmonie gebracht werden. Eine Spezialfirma wird die zwölf Tonnen schwere Stahlscheibe nun abbauen und mit zwei Autokränen auf einen Tieflader heben. Der Künstler Rupprecht Geiger hatte sie geschaffen, als Kontrast zum roten, eckigen Backsteinbau des Gasteig. Wenn dessen Sanierung abgeschlossen ist, soll das "Gerundete Blau" wieder an seinen alten Platz kommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 07:00 Uhr