Umweltverbände üben scharfe Kritik an den Beschlüssen

Meldungsarchiv - 29.03.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Scharfe Kritik an den Beschlüssen kommt von Umweltorganisationen. Der Präsident vom Bund Naturschutz, Krüger, kritisierte, mit der Aufweichung der Sektorenziele falle die Ampel-Regierung hinter das Niveau der Vorgängerregierung zurück. Er reagierte damit auf den Beschluss der Ampel, die strikten jährlichen Sektorziele zum Treibhausgas-Ausstoß etwa für den Verkehr oder den Gebäudebereich zu lockern. Die Deutsche Umwelthilfe sprach von Horror-Nachrichten im Verkehrsbereich. Vorstandschef von Greenpeace, Kaiser, sagte, das Klimaschutzgesetz werde entkernt. Lob für die Beschlüsse kommt dagegen von der Wirtschaftsweisen Grimm. In der "Rheinischen Post" sagte, es sei eine gute Idee, den Ausbau der Schiene über eine Lkw-Maut zu finanzieren. Auch der Geschäftsführer von der Allianz pro Schiene, Flege, sagte, endlich gebe es keinen Zwang mehr, die Mauteinnahmen nur in Straßen zu stecken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2023 06:00 Uhr