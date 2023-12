Umweltverbände reagieren enttäuscht auf Auftritt von Scholz bei Klimakonferenz

Dubai: Umweltschutzorganisationen haben sich enttäuscht über die Rede von Bundeskanzler Scholz bei der UN-Klimakonferenz geäußert. Scholz fehle die Konsequenz und Glaubwürdigkeit bei seiner Klimapolitik im In- und Ausland, hieß es etwa von Greenpeace. Der WWF teilte mit, Deutschlands Agieren beim Klimaschutz sei der lebendige Widerspruch. Zwar sei das grundsätzliche Bekenntnis des Kanzlers zum Abschied von fossilen Energien positiv. Dennoch erwarte man von der Bundesregierung, Ankündigungen mit Handeln zu unterlegen, so eine Sprecherin. Scholz hatte beim Weltklimagipfel dafür ausgesprochen, den Ausbau erneuerbarer Energien bis 2030 zu verdreifachen und die Energie-Effizienz zu verdoppeln. Neben Deutschland schlossen sich fast 120 andere Staaten dem Ziel an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 21:00 Uhr