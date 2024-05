Umweltschützer protestieren gegen Tesla-Erweiterung

Grünheide: In Brandenburg haben mehr als 1.000 Menschen erneut gegen die geplante Erweiterung des Tesla-Werks protestiert. Nach Angaben der Polizei ist es bisher eher friedlich geblieben, vereinzelt sei aber Pyrotechnik gezündet worden. Gestern hatten Aktivisten versucht, auf das Gelände der Autofabrik in Grünheide vorzudringen. Die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Mehrere Teilnehmer sowie 21 Einsatzkräfte wurden laut Polizei verletzt, 16 Menschen kamen zunächst in Gewahrsam. Mehrere Umweltorganisationen kritisieren, dass Wald gerodet werden soll, um Platz für weitere Produktionshallen zu schaffen. Außerdem sei das Grundwasser in Gefahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 23:00 Uhr