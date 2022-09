Umweltschützer kritisieren geplanten Weiterbetrieb deutscher Akws

Nachrichtenarchiv - 28.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Umweltschützer kritisieren den geplanten Weiterbetrieb von zwei deutschen Akws. Der Atomexperte Heinz Smital von Greenpeace sagte, es sei und bleibe energiepolitischer Unsinn, den gesetzlich festgelegten Atomausstieg Ende des Jahres auszuhebeln. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutzschutz Deutschland, Olaf Bandt: Seiner Auffassung nach hat der Stresstest gezeigt, dass ein Weiterbetrieb deutscher Atomkraftwerke die Energiesicherheit weder in Deutschland noch in Frankreich verbessert. Atomkraftwerke blieben ein permanentes Sicherheitsrisiko. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte gestern Abend mitgeteilt, dass die zwei Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim im ersten Quartal 2023 wahrscheinlich weiter am Netz bleiben. Zur Begründung verwies er auf die angespannte Lage auf dem französischen Strommarkt. Mehr als die Hälfte der dortigen Atomkraftwerke sei nicht am Netz, so Habeck, daher fehlten Strommengen, die Deutschland zum Teil mit Strom aus Gaskraftwerken ausgleicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2022 06:00 Uhr