Umweltschützer fordern Konsequenzen nach Brand auf Autofrachter

Hannover: Nach dem Brand des Autofrachters „Fremantle Highway“ in der Nordsee hat der Umweltverband BUND Konsequenzen gefordert. Die niedersächsiche Verbandsvorsitzende Gerstner sagte, Autotransporte per Schiff müssten als Gefahrgut-Transporte deklariert werden. Außerdem müssten die Sicherheits- und Brandschutzstandards an die neuen Risiken durch Elektroautos angepasst werden. Gerstner appellierte an die Bundesregierung, sich gemeinsam mit Dänemark und den Niederlanden bei der Internationalen Maritimen Organisation für eine deutliche Verbesserung der Schiffssicherheit und des Meeresschutzes einzusetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2023 14:00 Uhr