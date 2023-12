Umweltorganisationen bemängeln nach Scholz' Klima-Rede Diskrepanz von Worten und Taten

Dubai: Umweltorganisationen haben sich nach der Klima-Rede von Bundeskanzler Scholz in Dubai skeptisch gezeigt. Oxfam lobte, dass Scholz zwar den Ausstieg aus den fossilen Energien anmahne. Dazu passe aber nicht, dass die Bundesregierung neue Infrastruktur für den Import von Flüssiggas errichte, so Oxfam-Umweltreferent Kowalzig. Der WWF kritisierte, die Bundesregierung setzte in Dubai positive Signale, müsse in Deutschland aber erst durch Gerichtsurteile zum Handeln gezwungen werden. Greenpeace und Fridays-for-Future-Sprecherin Neubauer zweifelten die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung beim Klimaschutz an, da die Finanzierung ihrer entsprechenden Vorhaben in Frage stehe. Kanzler Scholz hatte am Mittag vor den Delegierten der internationalen Klimakonferenz gefordert, bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung zu verdreifachen und die Energieeffizienz zu verdoppeln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2023 15:45 Uhr