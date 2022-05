Umweltorganisation beklagt Abholzung von Regenwald

Nachrichtenarchiv - 07.05.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brasilia: Umweltorganisationen beklagen eine weitere Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes in Brasilien. Im April wurden nach Satellitendaten der brasilianischen Raumfahrtbehörde mehr als 1.000 Quadratkilometer Wald abgeholzt. Bisher lag der Höchstwert in einem April bei 580 Quadratkilometern. Der WWF spricht von einem Alarmsignal. Bereits im Januar und im Februar hätten die Behörden neue monatliche Höchstwerte verzeichnet. Letztes Jahr wurden insgesamt rund 13.000 Quadratmeter Regenwald in Brasilien abgeholzt.

