Umweltministerium zieht erste Bilanz des Streuobstpaktes

Söder hält Bürgergeld für falsch konstruiert

München: CSU-Chef Söder fordert eine grundlegende Überarbeitung des Bürgergelds. Zwei Monate, bevor das Gesetz von SPD, Grünen und FDP in Kraft treten soll, kritisiert Söder eine - so wörtlich - "grundfalsche Richtung" des Entwurfs. Deshalb brauche es mehr als ein bisschen Kosmetik. Sonst könne es dazu kommen, dass Bürgergeld-Bezieher am Ende mehr Geld hätten als Erwerbstätige. Die Präsidentin des Sozialverbands VDK, Bentele, hält dagegen: Dann müsse man eben die Löhne der Geringverdiener stärker anheben, forderte Bentele im BR. - Schon am Wochenende hatte die Union angedeutet, dass sie das Bürgergeld im Bundesrat blockieren könnte. Zentraler Kritikpunkt war da allerdings das sogenannte Schonvermögen: Künftig soll in den ersten zwei Jahren des Bürgergeld-Bezugs ein Vermögen von 60.000 Euro unangetastet bleiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2022 12:00 Uhr