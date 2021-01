Umweltministerin Schulze fordert Reform der Schuldenbremse

Nachrichtenarchiv - 31.01.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesumweltministerin Schulze fordert eine Reform der Schuldenbremse. Sie sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, damit sollten weitere staatliche Investitionen in den Aufbau einer klimaneutralen Wirtschaft ermöglicht werden. Die Europäische Union, sagte Schulze, wolle bis 2050 klimaneutral werden. Der Weg dahin führe über große Investitions- und Modernisierungsprogramme für die Volkswirtschaften. Die SPD-Politikerin kritisierte, dass die aktuellen Regeln der Schuldenbremse die Kreditfinanzierung von Zukunftsinvestitionen nicht erlaubten. Kürzlich hatte Kanzleramtschef Braun eine Debatte über die Schuldenbremse in Gang gesetzt. Sie erlaubt nur in ganz geringem Maße neue Kredite.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2021 17:00 Uhr