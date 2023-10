Umweltministerin Lemke will Schnellabschuss von Wölfen ermöglichen

Berlin: Bundesumweltministerin Lemke will schnellere Abschüsse von Wölfen erleichtern, um Schafe und andere Weidetiere zu schützen. Künftig soll 21 Tage lang auf einen Wolf geschossen werden dürfen, der sich im Umkreis von tausend Metern von einer Rissstelle aufhält. Anders als bisher müsse dafür nicht das Ergebnis einer DNA-Analyse abgewartet werden, erklärte Lemke in Berlin. Eine Ausnahmegenehmigung für den Abschuss könne von den Behörden erteilt werden. Bedingung sei, dass ein Wolf ein Schaf oder ein anderes Weidetier gerissen hat und dabei einen Zaun überwunden hat, das Ganze in einer vorher festgelegten Region mit erhöhtem Rissvorkommen. Über den Vorschlag soll noch bei der Umweltministerkonferenz im November mit den Ländern gesprochen werden.

