Umweltministerin Lemke informiert sich über Fischsterben in der Oder

Giffey erinnert an Opfer der Berliner Mauer

Berlin: Am heutigen 61. Jahrestag des Mauerbaus ist in der Hauptstadt an die Opfer des DDR-Grenzregimes erinnert worden. Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey legte einen Kranz an der Gedenkstätte Bernauer Straße nieder. Die SPD-Politikerin hatte bereits vorab betont, die Berliner Mauer habe für Unfreiheit, Unrecht und Diktatur gestanden. Mehr als 28 Jahre lang habe die Grenze Familien und Freundschaften zerschnitten und tief in das Schicksal der Stadt eingegriffen. Giffey erinnerte an die Menschen, die bei ihren Fluchtversuchen ihr Leben gelassen hatten. Zu ihnen zähle auch der gerade mal 18-jährige Peter Fechter, betonte sie. Er war vor 60 Jahren bei einem Fluchtversuch erschossen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2022 16:00 Uhr