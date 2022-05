Umweltminister plädieren für Tempolimit auf Autobahnen

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wilhelmshaven: Die Umweltminister von Bund und Ländern haben sich bei ihrem Treffen in Niedersachsen offenbar für die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen ausgesprochen. Wie der "Spiegel" berichtet, wurde in Wilhelmshaven ein entsprechender Beschluss gefasst. Die Minister plädierten den Angaben zufolge dafür, die Geschwindigkeitsbegrenzung zunächst befristet einzuführen. Es gehe um eine "kostengünstige, schnell umsetzbare und sofort wirksame Maßnahme", damit weniger Kraftstoff verbraucht werde und Deutschland seine Abhängigkeit von Importen verringere. Laut Spiegel äußerten lediglich die Umweltminister von Bayern und Nordrhein-Westfalen, Glauber und Lienenkämper, Zweifel an der Wirksamkeit eines Tempolimits.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 17:00 Uhr