Umweltminister Glauber wirbt für Rückhaltebecken gegen Hochwasser

München: Umweltminister Glauber hat um Solidarität mit den Anwohnern hochwassergefährdeter Regionen an der Donau geworben. Dazu hat er eine Studie vorgelegt, derzufolge besonders in Eltheim und Wörthhof im Landkreis Regensburg, sowie in Bertoldsheim im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen eingedeichte Auffangbecken angelegt werden müssen, die jeweils 30 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen können. Damit könne ein Hochwasser in Straubing um 40 Zentimeter reduziert werden, in Deggendorf um 24 Zentimeter und in Ingolstadt um 20 Zentimeter. Den Landwirten, denen die betroffenen Grundstücke gehören, versprach der Freie-Wähler-Politiker umfassende Entschädigungen: Wenn ein Polder bei Extrem-Hochwasser geflutet werde, bekämen sie einen hundertprozentigen Ersatz für Ernteausfälle oder beschädigte Ackerflächen, so der Umweltminister. Die Freien Wähler waren ursprünglich gegen die Polder.

