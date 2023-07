Umweltmedizinerin fordert mehr Tempo beim Hitzeschutz

Meldungsarchiv - 29.07.2023 06:45 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Die Umweltmedizinierin Traidl-Hoffmann fordert mehr Tempo beim Hitzeschutz. Im BR24 Interview der Woche appellierte die Sonderbeauftragte des bayerischen Gesundheitsministeriums für Klimaresilienz und Prävention an die Politik, zeitnah einen Katastrophenplan für Hitzeperioden auszuarbeiten. Wörtlich sagte Traidl-Hoffmann: "Alles was wir jetzt nicht investieren in Klima- und Hitzeschutz ist etwas, was uns auf die Füße fällt.“ - Der Sozialverband VdK bezeichnete den gestern von Bundesgesundheitsminister Lauterbach vorgestellten Hitzeschutzplan als längst überfällig. Dieser könne nur ein Anfang sein, sagte Verbandspräsidentin Bentele der "Rheinischen Post". Es fehlten noch konkrete Maßnahmen. Ungeklärt sei etwa, wie Senorinnen und Senioren in städtischen Gebieten einen geeigneten Platz zur Abkühlung finden.

29.07.2023 06:45 Uhr