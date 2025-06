Umwelthilfe warnt vor Hitzebelastung vor allem in Franken

Hitze-Belastung ist in Franken besonders hoch: Nach einer aktuellen Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe liegen drei fränkische Städte im bayerischen Hitze-Ranking vorn - Aschaffenburg, Nürnberg und Fürth. Im bundesweiten "Hitzebetroffenheitsindex" ist aber keine bayerische Kommune an der Spitze zu finden - hier rangieren Städte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen vorn.

