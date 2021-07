Umwelthilfe reicht Klagen gegen drei Bundesländer ein

Nachrichtenarchiv - 05.07.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit neuen Klagen will die Deutsche Umwelthilfe zusammen mit Betroffenen exemplarisch in Bayern, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen schärfere Regeln für den Klimaschutz durchsetzen. Die Länder müssten Maßnahmen wie den Ausbau der Windkraft, eine beschleunigte Verkehrswende und mehr Effizienz in Gebäuden gesetzlich festschreiben, so die Umwelthilfe. In Bayern wurde im Namen von zehn Kindern und jungen Erwachsenen Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht und Klage vor dem bayerischen Verfassungsgerichtshof eingelegt. Sie richten sich gegen das bayerische Klimaschutzgesetz. Nach Ansichter der Kläger enthält es keine Fristen, mit denen die Erreichung der Klimaschutzziele sichergestellt werden kann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2021 19:00 Uhr