Umwelthilfe klagt gegen geplante Erdgasförderung in der Nordsee

Biden begrüßt Öffnung des Luftraums über Saud-Arabien

Jerusalem: US-Präsident Biden hat die Entscheidung Saudi-Arabiens, den eigenen Luftraum auch für israelische Flüge freizugeben, als historisch bezeichnet. Biden, der sich derzeit auf einer Nahost-Reise in der Region aufhält, sagte, das sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer stabilen Nahost-Region. Er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um eine Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu fördern. Saudi-Arabien erkennt Israel als Staat bislang nicht an und unterhält auch keine diplomatischen Verbindungen nach Tel Aviv. Allerdings besteht eine Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen vor allem im Bezug auf den Iran, von dem sich beide bedroht fühlen. Mit der Freigabe des Luftraums können nun also auch Flugzeuge von und nach Israel die Route über Saudi-Arabien nutzen, was beispielsweise Reisen nach Asien deutlich verkürzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.07.2022 09:45 Uhr