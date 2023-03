Umwelthilfe geht gegen Abschalteinrichtungen bei neueren Diesel-Fahrzeugen vor

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi und EVG rufen gemeinsam zu großem Verkehrsstreik am Montag auf

Berlin: Am kommenden Montag wollen die Gewerkschaften Verdi und EVG gemeinsam in einen Warnstreik treten. Das haben sie vor wenigen Minuten auf einer Presskonferenz bekannt gegeben, die derzeit noch läuft. Ziel sei es, mit einem ganztägigen Warnstreik den Verkehr in Deutschland weitgehend lahmzulegen, hieß es. Verdi-Chef Werneke sagte, die beiden Gewerkschaften hielten mit ihren Mitarbeitern im Verkehrssektor Deutschland am laufen und würden dafür viel zu schlecht bezahlt. Der Warnstreik soll am Montagmorgen um 0 Uhr beginnen und den ganzen Tag dauern. Betroffen sein sollen allein bei Verdi 120.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Flughäfen, im Schiffsverkehr und bei kommunalen Verkehrsbetrieben. Auch die Beschäftigten der Autobahngesellschaft des Bundes sind demnach zum Ausstand aufgerufen. Zahlreiche Bundesländer sollen betroffen sein, darunter auch Bayern.

