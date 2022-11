Umwelthilfe fordert abermals Böllerverbot zu Silvester

Das Wetter: Sonne und Wolken, vereinzelt Regen; maximal 13 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. In Franken und in Alpennähe vereinzelt Regen. Höchsttemperaturen zwischen 13 und 17 Grad. In der Nacht Abkühlung bis auf 7 Grad. Morgen und Donnerstag Wechsel zwischen Sonne und Wolken. Am Freitag trüb und regnerisch. Tiefstwerte 9 bis 2 Grad; Höchstwerte zunächst 12 bis 16, am Freitag nur noch 7 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2022 13:00 Uhr