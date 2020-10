Umweltbundesamt hält noch schärferes Klimaziel für erreichbar

Nachrichtenarchiv - 28.10.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Umweltbundesamt hält eine noch stärkere Reduzierung des CO2-Ausstoßes für möglich, als von der EU-Kommission angestrebt. Die dem Umweltministerium unterstehende Behörde hat heute erklärt, auch ein Minus von 60 Prozent gegenüber 1990 wäre bis 2030 machbar. Dafür müsste der CO2-Ausstoß EU-weit noch mehr besteuert werden. So sollte aus Sicht der Behörde der Handel mit Verschmutzungsrechten, der bisher die Energiewirtschaft und Teile der Industrie betrifft, in ganz Europa auf Bereiche wie Verkehr und Gebäude ausgeweitet werden, so wie nächstes Jahr in Deutschland. Auch fordert das Umweltbundesamt, die Zahl der Emissions-Zertifikate stärker zu verknappen, damit sie teurer werden. Neben diesen marktwirtschaftlichen Instrumenten hält das Amt auch weitere rechtliche Vorgaben für notwendig, etwa verschärfte Vorschriften für Pkw- und Lkw-Flotten oder eine deutlich beschleunigte Sanierung des Gebäudebestands.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.10.2020 12:45 Uhr