Umweltbehörde warnt vor hohem Plastikverbrauch

Nachrichtenarchiv - 28.01.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kopenhagen: In der EU wird immer noch zu viel Plastik produziert und verbraucht. Zu dieser Einschätzung kommt die Europäische Umweltagentur EEA aus Kopenhagen in ihrem aktuellen Bericht. Generaldirektor Hans Bruyninckx* sagte, Kunststoff werde heute noch zu oft als Einwegprodukt verwendet und weggeworfen. Konkret forderte er eine nachhaltigere Produktion, mehr Wiederwendung und mehr Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen. Wie aus dem Bericht der EU-Behörde hervorgeht, wurden in Europa 2018 insgesamt fast 62 Millionen Tonnen Plastik verbraucht. Im Schnitt verwendet in Westeuropa jeder etwa dreimal so viel Plastik wie der weltweite Durchschnitt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2021 11:00 Uhr