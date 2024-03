Umweltaktivisten demonstrieren gegen Erweiterung des Tesla-Werks

Grünheide: Umweltaktivisten wollen heute gegen die geplante Erweiterung des Tesla-Werks in der Nähe von Berlin demonstrieren. Aufgerufen hat das Bündnis "Tesla den Hahn abdrehen", zu dem neben einer Bürgerinitiative aus dem Ort auch die Organisationen Robin Wood und Extinction Rebellion gehören. Es werden mehrere hundert Teilnehmer erwartet. Sie fordern, dass Tesla sich an ein Bürgervotum hält, das die Erweiterungspläne abgelehnt hatte. Das Unternehmen will einen Güterbahnhof, Lagerhallen und einen Betriebskindergarten bauen. Dafür müssen rund 100 Hektar Wald gerodet werden. Das Tesla-Werk bei Berlin ist das einzige des Autobauers in Europa. Seit dem Anschlag auf die Stromversorgung steht die Produktion seit Dienstag still.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2024 10:00 Uhr