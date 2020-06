Umweltagentur bescheinigt deutschen Badegewässern gute Qualität

Freie Wähler fordern in Krisenzeiten mehr Befugnisse für den Landtag

München: Die Freien Wähler wollen in der Corona-Krise die Befugnisse für weitere Grundrechtseinschränkungen dem Landtag übertragen. In einem 67-seitigen Papier heißt es, dass das Parlament als demokratisch legitimiertes Gesetzgebungsorgan an den Entscheidungen beteiligt werden müsse. In der Corona-Krise waren bisher alle wichtigen Entscheidungen vom Kabinett entschieden worden, einzig bei finanziellen Fragen zu Kreditermächtigungen brauchte es die Zustimmung des Landtags. Der Fraktionschef der Freien Wähler, Streibl sagte, dies sei nicht als Kritik am Koalitionspartner CSU zu verstehen. Vielmehr gehe es um ein Anstoßen einer gemeinsamen Diskussion. Es gelte, so Streibl, den Blick auf die Zukunft zu richten, was sich verbessern könne und müsse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2020 15:00 Uhr