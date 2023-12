Umwelt-Negativpreis geht an Projekt "Planungsbeschleunigung

Berlin: Der Negativpreis "Dinosaurier des Jahres" des Naturschutzbundes geht in diesem Jahr an das Maßnahmenpaket zur "Planungsbeschleunigung", das im Deutschlandpakt verankert ist. Nabu-Präsident Krüger sagte, schnellere Verfahren seien wichtig. Was aber der Kanzler und die Ministerpräsidenten im Eiltempo beschlossen hätten, sei ein Wettlauf um die Zerstörung von Landschaften. Mit der Begründung des "überragenden öffentlichen Interesses" könnten schneller klimaschädliche Infrastruktur, Autobahnen, Gewerbe- und Wohngebiete gebaut werden, so Krüger. Laut Nabu verhindert bisher nicht die Rücksichtnahme auf die Natur schnellere Planungen. Es seien ineffiziente Prozesse und überbordende Bürokratie bei gleichzeitigem Personalmangel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.12.2023 22:45 Uhr