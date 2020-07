Umwandlung der Hagia Sofia zur Moschee sorgt weiter für Kritik

Berlin: Die geplanten Corona-Tests für Reiserückkehrer an Flughäfen stoßen auf gemischte Reaktionen. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach zeigte sich zufrieden. Die Tests könnten eine zweite Corona-Welle zwar nicht verhindern, aber die Auswirkungen begrenzen. FDP-Fraktionsvize Theurer dagegen kritisierte, dass die Beschlüsse der Gesundheitsminister von Bund und Ländern zu spät kämen. Er verwies darauf, dass die Sommer-Reisezeit schon in vollem Gange sei. Für Kritik sorgt auch, dass die Tests auf freiwilliger Basis angeboten werden. Der Virologe Alexander Kekulé sagte im B5-Thema des Tages, dass bei Rückkehrern aus Risikogebieten verpflichtende Tests sinnvoll gewesen wären - und zwar auch bei Reisenden, die über den Landweg nach Deutschland heimkehren. Laut Beschluss der Gesundheitsminister sollen Auto- oder Bahnfahrer an den Grenzen lediglich stichprobenartig kontrolliert werden.

Genf: Währenddessen breitet sich das Corona-Virus weltweit immer schneller aus. Die Weltgesundheitsorganisation meldet binnen 24 Stunden einen Rekordwert von mehr als 280.000 neuen Fällen, fast die Hälfte allein in den USA und in Indien. Die Zahl der Todesfälle stieg um knapp 9.800 - so viele wie seit Ende April nicht mehr. Dabei zeigt sich die WHO auch besorgt über neue Infektionsherde in Europa und forderte die Länder auf, Hygiene- und Gesundheitauflagen notfalls wieder zu verschärfen. Nach Österreich und England haben heute auch Belgien und Frankreich wieder strengere Corona-Regeln beschlossen.

Duisburg: Zehn Jahre nach der Loveparade-Katastrophe ist der 21 Opfer gedacht worden. Der Duisburger Oberbürgermeister Link sagte bei der öffentlichen Gedenkstunde am Mahnmal, es sei die größte Katastrophe in der Nachkriegsgeschichte der Stadt gewesen. Das tragische Unglück habe das Leben vieler Menschen für immer verändert. Auch mit einem Abstand vom zehn Jahren bleibe das Geschehene unbegreiflich. Link zeigte Verständnis dafür, wenn Betroffene und Angehörige wegen der Einstellung des Strafprozesses zu dem Unglück enttäuscht seien. Der Strafprozess am Landgericht Duisburg war Anfang Mai eingestellt worden, weil nach Ansicht der Richter keinem der Angeklagten eine individuelle Schuld nachgewiesen werden konnte.

Berlin: Die Zahl rechtsextremer Drohmails mit dem Absender NSU 2.0 nimmt offenbar zu. Wie der "Spiegel" berichtet, gehen die Ermittler von Trittbrettfahrern aus, die rechtsextreme Inhalte, Drohungen und Beleidigungen an Politiker und andere Prominente verschicken. Dadurch seien die Drohungen mittlerweile unüberschaubar geworden, hieß es. Laut Hessens Innenminister Beuth waren am vergangenen Dienstag 69 Schreiben bekannt, die einem oder mehreren Tätern zugerechnet würden. Demnach waren die Empfänger unterschiedliche Personen des öffentlichen Lebens, meist Frauen. Verbreitet wurden die Drohmails laut "Spiegel" fast immer über einen russischen Internetdienstleister.

Budapest: In der ungarischen Hauptstadt haben am Abend tausende Menschen gegen die Einschränkung der Medienfreiheit protestiert. Die Demonstranten zogen vom Redaktionsgebäude des Online-Nachrichtenportals "index.hu" zum Amtssitz von Ministerpräsident Orban. Mit Parolen wie "Es reicht uns!" demonstrierten sie gegen die Entlassung des Chefredakteurs von index.hu, Szabolcs Dull. Die regierungsnahen Eigentümer des Portals hatten ihm vor zwei Tagen gekündigt. Dull gilt als einer der bekanntesten Kritiker von Ministerpräsident Orban. Die Entlassung sorgte in der Redaktion der Nachrichten-Webseite für eine Kündigungswelle.

Istanbul: Die Umwandlung der Hagia Sofia in eine Moschee sorgt weltweit weiter für Kritik. Bundestags-Vizepräsidentin Roth sprach von einer Kampfansage an die laizistische Türkei. Sie warf Präsident Erdogan, der die Umwandlung vorangetrieben hatte, die Spaltung der Gesellschaft vor. Erdogan versuche, von der Wirtschafts- und Corona-Krise sowie von Korruption abzulenken. Ähnlich äußerte sich der griechisches Regierungschef Mitsotakis. Er sagte, dieser Tag sei keine Demonstration der Stärke, sondern ein Beweis der Schwäche. Zehntausende Muslime hatten am Nachmittag am ersten Freitagsgebet in der Hagia Sofia teilgenommen. Errichtet wurde der Kuppelbau einst als christliche Kirche. Nach der Eroberung Konstantinopels war es eine Moschee - und zuletzt ein Museum.

Bagdad: Die in der irakischen Hauptstadt verschleppte deutsche Kulturvermittlerin Hella Mewis ist wieder frei. Außenminister Maas bestätigte, dass die 48-Jährige von Sicherheitskräften befreit wurde. Unklar ist, ob es Verhandlungen mit den Entführern gab und ob Lösegeld gezahlt wurde. Die Kuratorin, die auch für das Goethe-Institut arbeitet, war am Montag verschleppt worden.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht an den Alpen noch Gewitter, Tiefstwerte 15 bis 10 Grad