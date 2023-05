Umstrittenes Heizungsgesetz kommt diese Woche nicht in den Bundestag

Meldungsarchiv - 23.05.2023 13:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Das umstrittene Heizungsgesetz wird diese Woche jetzt doch nicht mehr im Bundestag beraten. Darauf haben sich die Ampel-Fraktionen heute verständigt. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Mast, sagte dazu, mit gutem Willen könne das Gesetz dennoch bis zum Sommer beschlossen werden. Das war der ursprüngliche Plan, an dem Grüne und SPD immer noch festhalten, damit das Gesetz Anfang Januar in Kraft treten kann. Vor allem die FDP will aber Änderungen durchsetzen und dafür auch eine Verschiebung des Zeitplans in Kauf nehmen. Nach dem Gesetzesentwurf soll von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden. Dieser Umstieg soll laut Wirtschaftsministerium durch umfassende Förderung sozial abgefedert werden. Die Details sind aber noch unklar. Das Gesetz gilt als wichtiger Baustein des Vorhabens, Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2023 13:15 Uhr