Umstrittenes documenta-Werk wurde entfernt

In München wurden acht Polizeiautos abgefackelt

München: Kurz vor dem G7-Gipfel sind in der Früh in München acht Mannschaftsbusse der Bundespolizei größtenteils zerstört worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, standen die Wagen alle vor einem Hotel, in dem in dem Einsatzkräfte untergebracht sind. Gegen drei Uhr in der Nacht gingen die Wagen in Flammen auf. Das Feuer konnte gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzten die Beamten im sechsstelligen Bereich. Der G7-Gipfel ist vom 26. bis zum 28. Juni auf Schloss Elmau geplant. Ob ein Zusammenhang besteht, ist noch nicht klar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2022 07:00 Uhr