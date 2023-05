Umstrittener Staatssekretär Graichen muss gehen

Meldungsarchiv - 17.05.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der in die Kritik geratene Energie-Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Graichen, verliert nun doch seinen Posten. Das berichtet die Deutsche Presseagentur unter Verweis auf Regierungskreise. Nach Informationen des "Spiegel" gibt es neue Ungereimtheiten im Zusammenhang mit der Ausschreibung von Gutachten. Den Informationen zufolge soll Graichen, der als Vertrauter von Wirtschaftsminister Habeck gilt, in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. In diesen Minuten äußert sich Habeck im Wirtschaftsministerium. Graichen steht wegen der Vergabe eines Spitzenpostens bei der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur "Dena" an einen engen Bekannten in der Kritik. Die Stelle wurde zunächst dem früheren Berliner Grünen-Politiker Schäfer, Graichens Trauzeugen, zugesprochen. Graichen saß in der Findungskommission. Inzwischen hat ein neues Besetzungsverfahren begonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2023 11:00 Uhr