Umstrittener Charterflug mit Menschen aus Afghanistan ist in Leipzig gelandet

Berlin: Ein von der Bundesregierung gechartertes Flugzeug mit Menschen aus Afghanistan an Bord ist am späten Abend am Flughafen Leipzig/Halle gelandet. Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mitteilte, sind mehr als die Hälfte der 138 Personen Frauen und Kinder. Sie hätten teils verbindliche Aufnahmezusagen, weil sie etwa deutsche Soldaten jahrelang unterstützt und sich selbst in Gefahr gebracht hätten. Die Maschine war in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gestartet. Die scheidende rot-grüne Bundesregierung hat vor dem Ende ihrer Amtszeit das Aufnahmeprogramm für gefährdete afghanische Bürger noch einmal intensiviert. Die mutmaßliche neue Bundesregierung unter Führung der Union will diese Flüge laut Koalitionsvertrag so weit wie möglich beenden. Der Vize-Fraktionschef der Unions-Bundestagsfraktion, Spahn, sagte am Abend im ZDF, jeder Flieger aus Afghanistan sei ein Unterstützungsprogramm für die AfD.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2025 06:00 Uhr