Umstrittene Organisation verteilt Lebensmittel in Gaza

Gaza: Eine von den USA und Israel unterstützte private Stiftung hat damit begonnen, Nahrungsmittel im Gazastreifen zu verteilen. Im Laufes des Tages sollen weitere Lastwagen der "Gaza Humanitarian Foundation" eintreffen. Die Stiftung gilt als umstritten, weil sie bei der Verteilung Familien auf Verbindungen zu militanten Hamas-Kämpfern überprüfen will. Dabei könnte Gesichtserkennung oder biometrische Technologie eingesetzt werden. Laut israelischen Angaben sollen so Hilfsgüter von der Hamas ferngehalten werden, denn diese stehle Lebensmittel, um damit die Bevölkerung zu kontrollieren. Die Hamas weist diese Vorwürfe zurück. Derweil bereitet Israel einen weiteren Großangriff im Gazastreifen vor. Die Bewohner im Süden wurden aufgefordert, sich in die humanitäre Zone in Al-Mawasi zu begeben.

