Umstrittene Gasumlage soll ab 1. Oktober erhoben werden

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die umstrittene Gasumlage soll wie geplant ab dem 1. Oktober erhoben werden. Das hat Bundeswirtschaftsminister Habeck angekündigt. Allerdings soll geprüft werden, ob die Maßnahme auch dann noch verfassungskonform ist, wenn der Bund die Mehrheit an dem angeschlagenen Gaskonzern Uniper hält. Dieser soll nach Plänen des Wirtschaftsministeriums verstaatlicht werden. Nach einer Kapitalerhöhung von rund acht Milliarden Euro und einer Übernahme von Anteilen des bisherigen Mehrheitsaktionärs Fortum soll der Bund künftig 99 Prozent an Uniper halten. Zur Begründung führte Habeck an, dass die Situation für den Konzern dramatisch sei, seitdem Russland kein Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1 liefere. Uniper ist seinen Angaben zufolge aber für 40 Prozent des deutschen Gasmarkts zuständig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2022 11:00 Uhr