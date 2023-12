Umstrittene AfD-Landtagsabgeordnete Halemba tritt zurück

München: Der umstrittene AfD-Landtagsabgeordnete Halemba will seine Parteiämter mit sofortiger Wirkung zurückgeben. Das teilte er dem Bayerischen Rundfunk in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Darin schreibt Halemba, er wolle mit diesem Schritt Schaden von der Partei abwenden. Sein Abgeordnetenmandat will er aber behalten. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Würzburg wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Er selbst weist die Vorwürfe zurück. Der AfD-Bundesvorstand hatte den Landesvorstand dazu aufgefordert, Halemba aus der Partei auszuschließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2023 20:00 Uhr